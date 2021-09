1 345 euros de plus sur notre budget «repas»!

Le télétravail et le confinement liés à la pandémie de coronavirus en 2020 ont eu certains effets positifs sur le budget des ménages. Le budget «carburants» pour nos déplacements a représenté en moyenne 941 euros, contre 1 156 euros en 2019 (-18,6%). Nos dépenses en restaurants et bars ont évidemment chuté avec la longue fermeture des établissements. Sur ce point précis, si on inclut les frais de cantine, les ménages ont dépensé en moyenne 2 465 euros contre 3 737 euros en 2019, soit une baisse significative de 34%.

«2020, une année noire pour le marché de la restauration», note le Statec qui détaille ces chiffres mardi. Pour exemple, les seules dépenses liées habituellement aux bars et cafés ont chuté de 62,2%. Les ménages luxembourgeois avaient dépensé 541 euros en 2019 et seulement 204 euros en 2020.

Le boom du vélo!

Mais ces économies ne masquent pas d'autres dépenses qui, contexte oblige, ont explosé. C'est le cas des achats d'alimentation et de boissons pour la consommation à domicile, qui ont représenté 7 178 euros l'an passé, contre 5 833 euros l'année précédente, soit 1 345 euros en plus (+ 23,1%). Tous les produits sont concernés, du sel aux confiseries en passant par le fromage, mais la tendance est encore plus forte pour la viande, les fruits et légumes et les boissons alcoolisées (dont le budget a quasiment doublé sur l'année).

Au-delà de l'alimentation, le Statec pointe d'autres habitudes de consommation qui ont changé avec la crise du Covid-19. En 2020, nos achats informatiques ont augmenté, représentant une enveloppe moyenne de 450 euros contre 332 euros en 2019 (+35%). L'équipement pour le télétravail mais aussi l'envie de matériel de loisirs explique la tendance. Idem pour le poste «entretien et réparation du logement», qui a pesé 785 euros l'an passé contre 585 euros en 2019 (+34,2%).

Une ligne attire particulièrement l'attention dans le rapport du Statec. Celle concernant les achats et réparations de vélos. Un budget d'à peine 130 euros en 2019 et qui a bondi à 634 euros.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)