Nos tartines sont parmi les plus chères de l'UE

Avez-vous bien savouré vos tartines ce matin? Elles sont parmi les plus chères de l'UE selon des chiffres publiés par Eurostat ce vendredi. Les prix du pain et des céréales sont en effet 27% plus élevés dans notre pays que dans la moyenne des pays européens, ce qui place le Luxembourg dans le top 3 des pays affichant les prix les plus hauts, derrière le Danemark (+53%) et l'Autriche (+34%).

Il est respectivement 13% et 10% plus cher en Belgique et en France et quasiment dans la moyenne européenne en Allemagne (+2%). C'est en Roumanie qu'il est le moins cher (moitié moins que la moyenne) où il coûte ainsi 2,2 fois moins qu'au Grand-Duché.

Mais au fait, combien coûte le pain au Luxembourg? Selon le Statec, il fallait débourser en moyenne 3 euros en juin 2021 pour acheter un pain coupé de 500 grammes. C'est un peu plus qu'en 2020 (2,50 euros) et qu'en 2019 (2,40 euros). Au début des années 2000, il ne coûtait qu'1,10 euro.

(L'essentiel)