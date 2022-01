Luxair espère un nouvel Airbus A220-​​500

Le PDG de Luxair Gilles Feith s'est exprimé, dans une interview avec le magazine spécialisé Aerotelegraph, sur le renouvellement de la flotte de la compagnie aérienne luxembourgeoise. À moyen terme, Luxair veut se maintenir à flot avec des Boeing 737 d'occasion, mais à long terme de nouveaux avions seront indispensables. «Si Luxair rétrécit, Luxair coule», selon Gilles Feith.

Plus précisément, l'Airbus A220 et l'Embraer E2 sont observés à la loupe. Ils doivent remplacer l'ancien Dash 8 et le plus petit Boeing 737 «en 2024 ou en 2025». Lorsqu'on lui demande s'il peut imaginer une flotte avec un seul modèle d'avion pour Luxair, Gilles Feith évoque l'Airbus A220-500, très discuté dans l'industrie. L'extension de la famille A220 est sur la table depuis des années, malgré les réticences initiales d'Airbus, un grand A220 pouvant surclasser son best-seller, l'A320. Mais le succès grandissant des avions à fuselage étroit dans le trafic intercontinental donne des formes de plus en plus concrètes au projet, du côté de Toulouse.

Pas de long-courriers

«Si Airbus sortait l'A220-500, ce serait bien sûr génial pour nous», affirme Gilles Feith avec enthousiasme. L'appareil aurait en effet exactement la bonne taille. Mais tant que ce ne sera pas le cas, Luxair continuera d'avoir besoin de machines plus grosses, comme le Boeing 737, en plus de ses petits jets de type A220-300 ou Embraer E2. Des avions de la famille des A320 sont également une option.

Par ailleurs, le patron de Luxair continue de refuser des vols long-courriers, comme des Luxembourg-New York. Au mieux, de telles destinations seraient concevables avec un partenaire.

(dm/lessentiel)