Le nombre de banques sur la Place s'est stabilisé

Depuis début 2020, cinq nouvelles banques se sont installées sur la Place (China Merchants Bank, Goldman Sachs, Elavon financial services, CIBC capital markets et Caixabank wealth management) quand quatre ont cessé leurs activités (Berenberg, Bausparkasse Schwabisch Hall, Hapoalim et Caixa Geral de Depositos), analyse mardi le Statec.

Il y a eu aussi quelques mouvements: DeKabank Deutsche Girozentrale a transféré ses activités vers sa succursale tandis que Postbank Luxembourg a fusionné avec la Deutsche Bank AG. La filiale luxembourgeoise de Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking vient par ailleurs d'annoncer le rachat de la banque privée luxembourgeoise CBP Quilvest.

Effectifs en hausse

Ainsi, fin août 2021, la Place financière comptait 126 banques actives (dont 9 luxembourgeoises, 21 allemandes, 15 chinoises et 14 françaises) contre 128 un an plus tôt, note le Statec qui s'appuie sur des chiffres de la BCL. Une certaine stabilisation qui tranche avec «la forte baisse observée de 2017 à 2019», note l'institut des statistiques. Le 1er janvier 2017, la Place comptait ainsi encore 142 banques actives contre 127 au 1er janvier 2019, soit une baisse de 12% en deux ans.

Moins de banques mais des effectifs plus importants: 26 293 personnes travaillaient sur la Place fin juin contre 26 145 au 1er trimestre, soit 148 de plus (+0,6%) alors que l'emploi dans le secteur avait diminué de 1,2% en 2020. Loin toutefois des effectifs les plus hauts jamais enregistrés sur la Place: 27 269 en septembre 2008.

Par ailleurs, les bilans ont progressé de 7% sur un an en juillet (+5% en 2020) et les crédits interbancaires et les prêts aux ménages progressent respectivement de 14 et 11% sur un an.

(mc/L'essentiel)