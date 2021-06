Étienne Schneider nommé président du CA de Lux TP

Retiré de la politique en février 2020, Étienne Schneider exerce depuis, des fonctions dans différents conseils d'administration, dont Besix Group depuis juillet 2020.

Le groupe mondial de construction basé à Bruxelles est présent dans 25 pays et au Luxembourg via sa filiale Lux TP, leader du secteur de la construction au Grand-Duché, à l'origine notamment de la réhabilitation du pont Adolphe et de la construction de la Philharmonie, du funiculaire Pfaffenthal-Kirchberg ou du nouveau siège Ferrero.

L'ancien ministre de l'Économie prend les manettes du conseil d'administration de Lux TP, en remplacement de Jean Cazzaro qui est nommé président honoraire et administrateur de l’entreprise.

(L'essentiel)