En un an, la facture de mazout a doublé

Les prix des produits pétroliers ont augmenté de 6,4% entre octobre et novembre: +16,7% pour le gaz de ville, +5,2% pour l'essence, +2,5% pour le diesel et+3% pour le mazout. Les prix sont ainsi supérieurs de 60% à ceux enregistrés en novembre 2020. Et pour le mazout de chauffage, la facture a tout simplement doublé (+101%) en un an. Une hausse qui pénalise surtout les ménages ruraux qui - selon les dernières données disponibles du Statec - se chauffent majoritairement avec ce type de combustible. Ils étaient 70% en 2017 contre 7,3% des ménages en zone urbaine.

Les prix de l'alimentation ont augmenté de 0,4% sur un mois avec des hausses marquées pour la farine (+3,5%), du poisson frais (+2,2%) et le pain (+2%). À l'inverse, les pommes de terre (-1,9%), les boissons non alcoolisées (-0,5%) et les eaux minérales (-2,3%) coûtent moins cher. Les prix alimentaires restent toutefois supérieurs de 1,4% à ceux d'octobre 2020.

Une indexation probable en 2022

Les prix de l'électroménager ont reculé (-2,4%) en novembre suite à de nombreuses promotions. Du côté des services, le prix des crèches (+2,1%) et des salons de coiffure et d'esthétique (+0,5%) ont participé à la hausse globale des prix hors produits pétroliers (+0,3%).

Le taux annuel d'inflation se situe à 2,2%. Il y a un mois, au vu de la hausse impressionnante de la facture énergétique, le Statec avait revu à la hausse ses prévisions pour 2022: il voit tomber la prochaine tranche indiciaire entre le 3e trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

(mc/L'essentiel)