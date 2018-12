Luxair Group va bien et pourrait étendre sa flotte

Luxair prévoit d'acheter davantage d'avions afin d'attirer plus de passagers. «Nous avons besoin de plus de capacités pour participer à la croissance du marché. C'est pourquoi nous avons besoin d'avions plus gros et plus nombreux», explique le CEO de Luxair Group, Adrien Ney, dans une interview accordée au portail spécialisé AeroTelegraph. Les bénéfices de Luxair Group (services au sol, traitement du fret, compagnie áerienne, LuxairTours) seront similaires cette année à 2017, selon Adrien Ney. L'an dernier, le groupe avait réalisé 9,9 millions d'euros.

En plus des deux Boeing 737-700 déjà annoncés pour 2019 par la compagnie aérienne luxembourgeoise, Luxair pourrait commander des appareils supplémentaires. Pour Adrien Ney, il est concevable que les onze avions Bombardier Dash 8 soient remplacés par des avions à réaction Embraer E2. Le patron de Luxair considère aussi l'Airbus A220 et la série CRJ de Bombardier comme des modèles intéressants. Luxair exploite actuellement 17 avions.

Tarifs en hausse?

Dans cette interview avec AeroTelegraph, Adrien Ney a également admis que l'arrivée des compagnies low-cost Easyjet et Ryanair au Findel causait des soucis financiers. Si nous gagnions autant aujourd'hui qu'avant la venue d'Easyjet et de Ryanair sur le marché, Luxair serait aujourd'hui rentable», explique le CEO de 61 ans.

Et sur la question de savoir si sa compagnie aérienne augmentera ses prix en raison de la hausse des dépenses, Ney répond: «Les billets les moins chers ne seront probablement plus aussi bon marché qu'avant». Des discussions houleuses sur les tarifs ont d'ailleurs eu lieu au sein de la compagnie pour 2019, selon le chef d'entreprise.