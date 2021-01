La crise du Covid a freiné la croissance de KPMG

Impactée comme toutes les entreprises du Luxembourg par la crise du Covid-19, KPMG Luxembourg a néanmoins réussi à tirer son épingle du jeu, avec des revenus en légère hausse (+1%) pour l'année 2020, à 235 millions d'euros, a-t-on appris ce mercredi, à l'occasion d'une visioconférence. Une croissance que la firme d'audit et de conseil attribue à «la résilience et au dévouement de ses collaborateurs».

Des effectifs en légère hausse



KPMG Luxembourg a vu ses effectifs légèrement augmenter en 2020, avec 1 773 collaborateurs, soit 13 personnes de plus qu'en 2019.

«Six mois de l'exercice ont été consacrés à lutter contre la pandémie, a expliqué David Capocci, managing partner. Nous nous sommes focalisés sur nos collaborateurs et nos clients, avec en permanence à l'esprit d'assurer leur bien-être». Si KPMG a conforté son chiffre d'affaires en 2020, la firme le doit notamment à son activité d'audit, en hausse de 9% sur un an.

«Il y aura un avant et un après Covid»

La crise sanitaire a aussi offert des opportunités à l'entreprise. Elle a permis à ses collaborateurs de se «responsabiliser», une clé de sa stratégie future, et de libérer leur «esprit entrepreneurial». «Nous voulons ancrer l'innovation dans notre organisation et apprendre à cocréer avec nos clients, souligne Ravi Beegun, chief innovation officer, qui cite en exemple un partenariat avec la University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership. À la clé, la création d'un outil qui permettra aux gestionnaires d'actifs de mesurer l'impact de leur fonds d'investissement en termes de durabilité.

Pour Stanislas Chambourdon, head of sales and markets, «il y aura un avant et un après Covid, les changements se refléteront dans notre organisation, qui sera davantage centrée sur nos clients. La crise nous a montré que notre capacité d'adaptation est essentielle pour continuer à progresser. Nous ne devrons négliger aucun aspect, qu'il s'agisse de gestion des données, de solutions digitales ou d'automatisation».

KPMG a enfin rappelé ses engagements en faveur d'un «business» plus durable. «Nous voulons devenir une entreprise "zéro carbone" d'ici 2030 et neutre de ce point de vue dès cette année, a insisté David Capocci, managing partner. La pandémie nous a imposé une organisation et un état d'esprit différents, sur lesquels nous allons nous appuyer en 2021 pour continuer à progresser».

(pp/L'essentiel)