Des centaines de jobs à pourvoir au futur Auchan

Un nouvel hypermarché Auchan doit ouvrir ses portes en mai prochain. Les quelque 75 000 m² du centre commercial doivent accueillir, outre Auchan, des dizaines de boutiques. Un projet en construction au ban de Gasperich qui va permettre la création de centaines d'emplois.

Au moins 500 d'entre eux seront sur la table ce jeudi, de 9h à 16h, au Parc Hôtel Alvisse, au Jobday organisé par l'Adem et Eures. «On sait déjà qu'il y en aura sans doute beaucoup plus. 500 c'est un minimum», pointe une porte-parole de l'Adem, Julie Ransquin, contactée par L'essentiel. Rien que pour Auchan, plusieurs centaines d'emplois sont à pourvoir.

«Le plus gros événement de l'année»

Mardi, en fin de matinée, quelque 700 demandeurs d'emploi étaient déjà inscrits pour ce salon du recrutement, la matinée leur étant réservée. Les agences pour l'emploi des pays voisins participent aussi, via Eures, le réseau sur la mobilité de l'emploi. Les inscriptions peuvent toujours se faire par mail, mais il n'est pas nécessaire d'être inscrit pour participer, le salon étant ouvert au grand public dans l'après-midi. «On compte sur plus de candidats que ça encore, tout le monde peut venir» dans l'après-midi, pointe la porte-parole de l'Adem.

Quant aux profils à pourvoir, ils sont très diversifiés, avec 35 boutiques représentées. Il faut des vendeurs pour les magasins, des spécialistes en restauration et gastronomie dans la galerie marchande, des caissiers et des réassortisseurs pour le supermarché Auchan... Si l'Adem organise aussi des Jobdays par branches avec des demandeurs d'emploi sélectionnés et participe aux grands événement comme le Moovijob, la foire à l'emploi pour le centre commercial Auchan est bien «le plus gros événement de l'année qu'on organise et où on met en relation les demandeurs d'emploi et les patrons. Même l'année dernière, on n'en avait pas eu d'aussi gros».

Le centre commercial est presque prêt.

(jw/L'essentiel)