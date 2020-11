Mathias Link est le directeur par intérim de l'Esric

L’Agence spatiale luxembourgeoise (LSA) et le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) ont nommé Mathias Link directeur par interim de l'European Space Resources Innovation Centre (ESRIC), d'après un communiqué reçu ce mercredi.

Ce centre a été créé en août dernier au sein du LIST. L'Agence spatiale européenne (ESA) le rejoindra en tant que partenaire stratégique d'ici la fin de l'année.

En plus de son poste de directeur des Affaires internationales et des ressources spatiales à la LSA, Mathias Link se chargera du développement et des premières activités de l’ESRIC, comprenant le soutien au recrutement de son futur directeur.

(L'essentiel)