Encore des triples A pour le Luxembourg

Les agences de notation de crédit DBRS et Fitch confirment toutes les deux le maintien de leur triple A pour le Grand-Duché, avec perspective stable, a annoncé ce samedi matin le ministère des Finances. Une décision qui intervient une semaine après celle de l'agence Moody's, qui avait pris la même décision samedi dernier.

Pour les deux agences DBRS et Fitch, «l’un des principaux atouts du Luxembourg demeure ses finances publiques saines et soutenables, basées sur une gestion budgétaire prudente» se félicite le ministère des Finances dans un communiqué. «Fitch souligne tout particulièrement dans son analyse que le Luxembourg a la dette publique la plus faible parmi les pays AAA, avec un taux de 21% du PIB en 2018».

Les deux agences s'attendent d'ailleurs à une dette maintenue sous les 30% du PIB ces prochaines années.Qui plus est, la croissance reste soutenue, confirment les deux agences, qui s'appuient aussi sur la stabilité de l'environnement politique et la robustesse du cadre institutionnel luxembourgeois pour distribuer leurs bonnes notes.

