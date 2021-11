Trois étudiants misent sur la bière pour leur business

«Au début, on s’est dit: "On va commander 6 000 bouteilles et si cela ne marche pas, on les boira!"». La blague aura été à peine plus longue qu’une bonne goulée de bière. Le stock a été dispatché dans des bars, ou vendu en ligne. Et, après un deuxième brassage en six mois, plus de la moitié de leurs 50 premiers fûts ont été écoulés en une soirée. La fête techno organisée le week-end dernier à l’Abbaye de Neumünster, avec le Ultraschall Collective, a été l’occasion pour Satori de présenter son breuvage sous un nouveau format, déjà.

Derrière l’entreprise fondée l’an passé, trois étudiants à la petite vingtaine, qui ont grandi ensemble à l’École européenne: Davide Sorvillo, Joseph Siebenaler et Mathias Hameeuw. Ils sont à Innsbruck, Berlin et Bruxelles, et se rejoignent régulièrement au Grand-Duché pour gérer leur business et assurer les livraisons. «On avait déjà expérimenté de la fermentation à la maison, "bricolé" en faisant du vin orange avec des raisins de Schengen, et des cidres», racontent les amateurs éclairés. Avant de passer aux choses sérieuses.

Leur recette de la Mandarina Blonde est conçue au Luxembourg, avec la sélection des malts et houblons, et la production confiée à la brasserie gantoise Beer Select. «On a voulu une bière hybride, mêlant les expertises bavaroise et belge», précisent les néo-brasseurs, qui ont de la suite dans les idées. Déjà présents dans une vingtaine de bars du pays, ils discutent avec la grande distribution pour placer leurs bouteilles en rayons. Les profits sont injectés directement dans la société, et de nouveaux brassins sont promis, d’abord une IPA, avec une production ici. Et les trois amis affichent déjà leur but ultime: «Ouvrir notre propre bar à Paris».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)