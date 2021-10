Le Luxembourg, champion de l'explosion des prix

Le prix des carburants est extrêmement volatile depuis deux décennies, a noté Eurostat dans un communiqué mardi alors que les gouvernements européens cherchent des solutions pour enrayer la très forte hausse des prix de l'énergie. L'Office statistique de l'Union européenne note que les prix ont en effet fluctué de -20% à +20% ces vingt dernières années, «avec une inflation annuelle très prononcée entre mai 2020 et septembre 2021» (de -20% à 23%).

À ce petit «jeu», en septembre, c'est le Luxembourg qui décroche la palme de la plus forte hausse annuelle: +31% par rapport à septembre 2020, devant la Roumanie et la Slovénie (+29%) quand la hausse moyenne dans l'UE était de 22,9%. Les prix ont grimpé de 28,2% en Allemagne, de 19% en Belgique et de 18,2% en France. C'est en Irlande que les prix ont le moins augmenté (+15%).

À noter que si l'augmentation est importante, les prix au Luxembourg restent les plus bas en Europe (avec les pays de l'Est tels que la Bulgarie et la Slovaquie 1,25 euro). Si le litre de diesel frôle 1,40 euro au Grand-Duché, il coûte 1,50 euro en Allemagne, 1,68 euro en France, 1,71 euro en Belgique voire même plus de deux euros en Suède.

Après une dégringolade au moment du confinement à la mi-2020, les prix n'ont cessé de grimper - boostés par l'envolée du prix du pétrole mais aussi par la taxe carbone instaurée cette année - posant de nombreuses difficultés aux résidents comme aux frontaliers. Si la France et l'Allemagne ont déjà prévu un mécanisme de compensation, le Luxembourg, lui, avance que l'augmentation de 200 euros de l'allocation de vie chère prévue le 1er janvier prochain pourra aider les ménages à faire face.

(mc/L'essentiel)