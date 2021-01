Pourquoi des écarts de salaires si importants?

En septembre, le Statec avait dressé un tableau assez complet des rémunérations au Grand-Duché, et avait mis en lumière un certain nombre d’écarts de salaires assez spectaculaires: le salaire moyen annuel dans le secteur des activités financières et d’assurances (99 250 euros) était ainsi le triple de celui du secteur de l’horeca (33 796 euros). Dans un nouveau volet de son étude, le Statec s’est plongé dans ce qui provoquait ces écarts de rémunérations.

Pour cela, l’Institut des statistiques a étudié un groupe de références (voir illustrations ci-dessous) et fait varier chaque caractéristique isolément (diplôme, profession, âge, ancienneté, taille de l’entreprise, secteur d’activité, nationalité, sexe, lieu de résidence…).

Il s’avère que «toutes choses restant égales par ailleurs», le simple fait de disposer d’un diplôme de l’enseignement supérieur ferait augmenter le salaire de «l'homme de référence» de 24% et que s’il passait dans la catégorie «cols blancs qualifiés», son salaire progresserait aussi de 25,5%. Des effets qui «se cumulent», explique le Statec. «Ainsi, une personne de niveau d’éducation tertiaire travaillant dans une profession de col blanc qualifié (par exemple cadre de direction) gagnerait en moyenne de l’ordre de 56% de plus qu’une personne du groupe de référence, c'est-à-dire de niveau d’éducation secondaire et col blanc peu qualifié (par exemple vendeur)».

L’âge - et donc souvent par la force des choses l’ancienneté - jouent aussi sur les écarts de rémunérations. Ainsi, si le salarié du groupe de référence avait plus de 55 ans, il gagnerait 12,2% alors qu’à l’inverse, s’il avait moins de 25 ans, il toucherait 26,3% de moins. S’il avait plus de 20 ans d’ancienneté, il gagnerait entre 4,1% et 5,2% de plus. La taille de l’entreprise a aussi son importance, les grandes entités affichant des rémunérations plus importantes.

Si de nombreuses caractéristiques expliquent donc les écarts de salaires, le Statec reconnaît qu’«après élimination des effets dus à d’autres variables, des écarts importants entre secteurs subsistent»: deux salariés au profil identique ne toucheront pas la même rémunération, qu’ils travaillent dans l’administration publique ou dans l’horeca.

De même, un Luxembourgeois gagnera 10,3% de plus qu’un étranger et un résident gagnera 8,2% de plus qu’un frontalier. «Ces écarts ne sont pas synonymes de discrimination», note le Statec «mais peuvent s’expliquer par des différences de caractéristiques non mesurées dans le modèle», comme par exemple la connaissance des langues, des institutions et us et coutumes locaux.

En revanche, il est une différence qui peine à s’expliquer, et à ne pas tomber dans le champ de la discrimination, c’est celle entre les sexes: à caractéristiques égales, les femmes gagnent 13,4% de moins que les hommes.

(Marion Chevrier/L'essentiel)