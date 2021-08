Près de 3 000 chômeurs de moins qu'en juillet 2020

Selon les chiffres transmis par l'Adem vendredi, le nombre de demandeurs d'emploi résidents s'élevait à 16 807 au 31 juillet. C'est 405 de plus qu'en juin mais 2 955 de moins qu'en juillet 2020, quand «le marché du travail était encore fortement impacté par les suites de la crise sanitaire et du confinement». Le taux de chômage s'élève ainsi à 5,6% contre 6,6% il y a un an.

Sur douze mois, ce sont surtout les moins de 30 ans qui ont profité de l'embellie (-26,6%) et les diplômés de l'enseignement supérieur (-16%). Les inscrits depuis moins d'un an ont vu leur situation s'améliorer: -41,9% pour les inactifs depuis 4-6 mois, -24,3% pour les inactifs 7-11 mois. À l'inverse, le nombre d'inactifs de plus d'un an n'a baissé que d'1,2%.

À noter que du côté de l'offre d'emploi, l’Adem recensait 9 714 postes disponibles dans ses fichiers au 31 juillet 2021.

