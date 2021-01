573 millions de litres non écoulés en 2020

Comme c'était prévisible, l'Administration centrale a encaissé moins d'argent que le budget 2020 voté en octobre 2019 ne l'avait prévu: les recettes s'élèvent à 18,8 milliards d'euros soit 1,5 milliard de moins qu'envisagé (-7%). Toutes les administrations sont concernées: -4,1% pour l'Administration des contributions directes (9,09 milliards), -1,4% pour l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (5,5 milliards), -9,2% pour l'Administration des douanes et accises.

La faute notamment aux millions de litres de carburants non vendus: -23,39% de ventes d'essence et -21,14% de ventes de diesel pour un volume total de 573 millions de litres non écoulés. Point positif, cela a permis au Luxembourg de «respecter pleinement son engagement d’une réduction de 20% de ses émissions de CO2 par rapport à 2005», indique un communiqué du ministère des Finances publiques.

«Les investissements publics maintenus à un niveau record»

Des recettes moins importantes que prévu et des dépenses de l'Administration centrale qui n'étaient évidemment pas programmées: elles s'élevaient à 21,1 milliards d'euros, soit 251 millions d'euros de plus (+1,2%) que ce qui avait été envisagé dans le budget initial.

«Le niveau élevé des dépenses publiques s’explique par l’engagement conséquent de l’État pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et assurer la relance économique». À savoir 937 millions d'euros déboursés au titre du chômage partiel, 235 millions pour financer le congé pour raisons familiales, 194 millions pour la gestion de la crise sanitaire et 103 millions en matière d'aides directes non remboursables en faveur des micro-entreprises et des indépendants.

Des dépenses importantes aussi parce que «les investissements publics ont été maintenus à un niveau record, pour s’établir à 2,7 milliards d’euros, ce qui correspond à une augmentation de 27,4% en comparaison annuelle». Fin décembre 2020, les dépenses étaient ainsi plus élevées que fin décembre 2019 (+2,6 milliards d'euros soit une hausse de 14,5%).

«La prudence est de rigueur»

Le ministère se veut pourtant optimiste, notant que les dernières prévisions tablaient sur 5 milliards de déficit, alors qu'il n'a été finalement «que» de 2,36 milliards. La dette publique, si elle s'établit à 16 milliards d'euros, représente 26,5% du PIB, soit en dessous des 30% prévus dans le programme gouvernemental. «Le Luxembourg est ainsi le pays de la zone euro dont le niveau de la dette a le moins augmenté en 2020, tout en affichant le niveau de dette publique le plus faible après l’Estonie».

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, veut voir le verre à moitié plein: «Dans un contexte qui reste difficile, l’évolution légèrement meilleure des finances publiques au 4e trimestre de 2020 témoigne de la reprise graduelle de l’économie luxembourgeoise». Il a conclu en mettant l'accent sur les «premiers signes qui inspirent confiance», tout en reconnaissant que la situation des finances publiques restait «tendue» et que la prudence (était) de rigueur».

(mc/L'essentiel)