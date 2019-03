Cargolux s'interdit le transport d'os de lions

Une tendance inquiétante dans le secteur du fret aérien oblige Cargolux à prendre des mesures. La société luxembourgeoise explique que le nombre de trophées de chasse liés au braconnage sont de plus en plus nombreux depuis une dizaine d'années. Cargolux a décidé d'interdire le transport des os de lions, bien que l'entreprise affirme elle-même n'en avoir «encore jamais transporté», précise la porte-parole de Cargolux, Moa Sigurdardottir, interrogée par L'essentiel. «Ces objets sont étroitement liés au braconnage et à l'élevage des lions pour la chasse au trophée. Cela ne correspond pas à l'engagement de notre société en faveur de la nature», a indiqué Cargolux, mercredi.

La compagnie luxembourgeoise est l'un des premiers grands transporteurs à interdire ce type de transport. La mesure vise aussi à sensibiliser le secteur. «La préservation de la nature est une préoccupation sur laquelle notre entreprise s'engage à chaque fois que c'est possible. Nous avons arrêté le transport des os de lions dès que nous avons su l'origine de ce commerce. Il est important que tous les acteurs du secteur des transports prennent des mesures contre ce phénomène», lance Richard Forson, CEO de Cargolux.

L'organisation sud-africaine de protection des animaux, EMS Foundation, s'est félicitée de la décision de Cargolux. Des os de lions et des parties de leurs corps ont récemment été ajoutés à une liste de plus en plus longue d'articles que Cargolux ne veut plus transporter. Les animaux capturés dans la nature, les animaux de laboratoire, l'ivoire, la viande de baleine et de dauphin en font par exemple partie.

(sw/L'essentiel)