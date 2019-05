«Implanter une marque exige du temps»

L'essentiel: La marque DS a été lancée en 2014. Quel est son bilan?

Charles Peugeot: Nous avions l'ambition avec DS de percer sur le marché du premium haut de gamme en nous appuyant à la fois sur l'héritage de la DS de 1955 et sur le savoir-faire du luxe à la française. Nous avons réussi notre interprétation du haut de gamme en proposant d'autres standards que sur les voitures allemandes notamment. Nous avons imposé un autre haut de gamme où la puissance n'est plus la notion fondamentale.

Les ventes de DS tardent pourtant à décoller...

C'est un critère de performance, mais ce n'est pas le seul. Nous ne visions pas que les volumes, mais aussi la rentabilité unitaire et la satisfaction des clients à travers la qualité, le confort, les innovations et le service.

Quelle est la place de DS dans le groupe PSA avec Peugeot, Citroën et Opel?

Une place de choix! Chaque marque a son territoire défini. Et DS sert de lancement pour les grandes innovations du groupe tels les feux Matrix LED sur la nouvelle DS3 Crossback.

Ce lancement n'est pas la seule nouveauté DS...

Oui, car nous commercialisons aussi une DS7 Crossback hybride. L'objectif de DS, c'est un nouveau modèle par an. Nous en avons désormais six dans nos deux DS Store à Luxembourg-Gasperich et à Roost. Le modèle 2020 sera une grande berline.

