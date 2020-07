POST tente de rassurer sur le réseau 5G

Alors que le réseau haut début 5G, sur le point d’être proposé au grand public, ne fait pas l’unanimité, l’opérateur POST a voulu rassurer, lors d’une présentation effectuée mercredi. «Il y a des craintes légitimes par rapport à une nouvelle technologie», dédramatise Cliff Konsbruck, directeur de POST Telecom, qui voit même «d’un bon œil le débat en cours, puisqu’il permettra de bien expliquer les enjeux». Selon lui, «beaucoup de fausses informations circulent sur la 5G».

«La crainte de voir des milliers de nouvelles antennes est non-fondée», explique Pierre Scholtes, chef du département technologies et transport. Une modernisation des sites (les mâts accueillant les antennes) est prévue pour activer la fréquence de base de la 5G, avec aussi des ajouts d’antennes, mais «en nombre comparable aux années passées». Une couverture minimale de 50% du territoire est prévue pour fin 2022, puis de 90% fin 2024. L’opérateur s’est aussi voulu rassurant sur la problématique de la santé, les seuils critiques étant loin d’être atteints.

Inquiétudes sur l'environnement

Les inquiétudes sur l’environnement ont aussi été abordées. «Le réseau 5G offre une plus grande capacité. Or, un téléphone qui capte mal émet avec une intensité plus importante, donc consomme davantage», développe Luc Welter, directeur expérience client chez POST. La 5G permet tout de même un plus grand débit de données, qui nécessite de l’énergie via les serveurs. Mais «ceux-ci sont de plus en plus efficaces, les capacités par megahertz (MHz) sont régulièrement augmentées».

Surtout, POST estime que la 5G ne fait que suivre un besoin du marché. Le trafic de données chez les clients de l’opérateur a été multiplié par sept entre 2014 et fin 2019, pour atteindre 350 terabytes par semaine. «Nous ne pouvons pas aller à l’encontre de l’évolution du monde», reprend Cliff Konsbruck. D’après l’entreprise, les capacités de la 4G arriveraient à saturation d’ici un à trois ans, sans le déploiement de la 5G, puisqu’il n’est pas possible d’augmenter indéfiniment le nombre d’antennes.

Celle-ci ne devrait qu’accélérer cette tendance, puisqu’elle permettra de nouvelles applications à l’utilité parfois discutable, comme la possibilité de voir un match de football en modifiant en temps réel l’angle de vue, ou encore l’utilisation de certains objets connectés. Ces possibilités sont permises grâce au temps de latence très court, qui servira aussi à la médecine et aux voitures autonomes. «C’est surtout dans le monde de l’entreprise que l’utilisation de la 5G changera les usages de manière significative», conclut Luc Welter.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)