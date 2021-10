La facture d'électricité a bondi de 10% en 2020

Le Luxembourg a un peu moins consommé d'électricité en 2020 qu'en 2019: 6 262 GW/h contre 6 555 GW/h, soit une baisse de 4,5%. Il a donc également moins importé de l'étranger (-8,5%) et augmenté sa capacité de production nationale (+7%). En 2020, le ratio était de 80,7% d'électricité importée et 19,3% de production nationale contre respectivement 84,1% et 15,9% l'année précédente.

Si le Luxembourg a gagné un peu en indépendance énergétique, c'est d'abord grâce aux énergies renouvelables: près de 80% de la production nationale est issue de l'énergie éolienne, de la biomasse ou encore de l'énergie solaire.

6 euros de plus par mois

Côté facture, le client résidentiel moyen (qui consomme entre 2 500 et 5 000 KWh à l'année) a payé 0,1985 euro/kWh contre 0,1799 euro/kWh en 2019, soit une hausse de 10%. Pour un client consommant en moyenne 4 000 KW/h par an, la facture s'est établie à 794 euros, soit 66 euros par mois, contre 60 euros en 2019.

Une hausse qui s'explique par l'augmentation des composantes «Énergie et fourniture» (+15%), «Taxes et obligations de service public» (+10%) et «Frais réseaux» (+7%).

(mc/L'essentiel)