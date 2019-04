CTG met l’accent sur l’intelligence artificielle

Le fournisseur de solutions informatiques CTG Luxembourg a enregistré un chiffre d’affaires de 40,6 millions d’euros en 2018, en hausse de 15,3 % sur un an, selon des chiffres communiqués hier.

«Les activités de service desk, de services cloud et les marchés avec les institutions européennes ont eu le plus d’impact sur cette croissance», explique Rénald Wauthier, directeur général de CTG Luxembourg PSF SA et directeur de CTG IT Solutions.

Chasse aux talents

Des investissements ont été menés pour permettre aux entreprises clientes de réaliser des économies d’échelle et réduire leurs coûts. «Une tendance forte est le développement de l’intelligence artificielle et le RPA (Robotic Process Automation): on automatise un maximum de tâches dans le traitement de données et les deux ou trois employés qui s’en occupaient peuvent se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée», observe le dirigeant.

Pour soutenir son développement, la société, qui compte déjà près de 600 collaborateurs, continue d’embaucher. Si la chasse aux talents reste de mise dans le secteur, les profils évoluent vers des «business analysts, capables de comprendre le métier, plutôt que des purs informaticiens», conclut Rénald Wauthier.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)