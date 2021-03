L'État a vendu ses parts dans Paul Wurth

Le ministre de l'Économie l'avait déjà annoncé dans les médias ce week-end, la direction générale de Paul Wurth l'a annoncé et confirmé lundi par une note interne à l'intention de son personnel, a indiqué mardi le LCGB: le groupe allemand SMS a racheté officiellement les parts de l'État luxembourgeois (40%) et détient désormais 100% de l'entreprise luxembourgeoise.

«Un désengagement total» que déplore le LCGB qui regrette ce «retrait du capital au sein d’une société détenant cette capacité d’innovation dans le monde de l’acier», à l'heure où «les responsables politiques cherchent à promouvoir toutes les démarches innovatrices en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre».

Paul Wurth est amené à devenir le centre d’excellence mondial pour le développement du procédé lié à l’hydrogène plus communément connu comme «Green Steel». Des perspectives qui ont «rassuré» le LCGB tout comme le discours de SMS qui a promis d'investir massivement, de ne pas remettre en cause les accords sociaux qui courent jusqu'en 2023 et de nommer des dirigeants luxembourgeois à des postes clés de la direction.

(L'essentiel)