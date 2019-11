Les jeunes peuvent se former sur le terrain

L'emploi des jeunes est encadré par plusieurs mesures au Luxembourg. Pour acquérir une expérience professionnelle formatrice, ils ont le choix entre différents contrats. Les jobs effectués durant les vacances scolaires par les 15 à 27 ans sont régulés par le Contrat d'occupation pour élèves et étudiants. Ils peuvent travailler au maximun deux mois par an et touchent un salaire minimum selon leur âge.

Le travail en entreprise réalisé par des étudiants dans le cadre d'un stage à visée éducative est aussi réglé par un contrat spécifique. À noter que le stagiaire ne doit pas être affecté à des tâches requérant un rendement comparable à celui d'un travail normal. Ce contrat doit être réformé par une nouvelle loi. Et les stages de plus d'un mois devront alors obligatoirement être rémunérés.

Accès aux CDD et CDI

Les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans ont eux deux mesures à disposition, le Contrat d'initiation à l'emploi (CIE), qui sert principalement à se former, et le Contrat d'appui-emploi (CAE), offrant des perspectives d'embauche. Leur niveau minimum de rémunération dépend de leur âge (plus ou moins de 18 ans) et de leur niveau de formation.

Enfin, les jeunes, comme tous les autres salariés, ont accès aux contrats à durée déterminée et indéterminée. Leur salaire social minimum sera alors le même que pour les autres salariés, à moins qu'ils soient âgés de moins de 18 ans.

