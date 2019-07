Le Domaine thermal de Mondorf n'est plus malade

Pierre Plumer se réjouit de l'exercice 2018 du Domaine thermal de Mondorf-les-Bains. Le directeur général de l'établissement public a annoncé, mercredi, un excédent de 660 000 euros. Après déduction des quelque 380 000 euros versés aux 324 salariés en vertu de la convention collective, le résultat net reste positif d'environ 280 000 euros. Le meilleur bilan après des années de crise.

Les thermes ont déjà dû rapporter pas mal de chiffres dans le rouge. Le pire était arrivé en 2015, avec une perte de 1,26 million d'euros. «À cette époque, nous étions toujours aux prises avec la crise économique et les coûts énergétiques élevés. De plus, notre parc hôtel et l'espace sauna ont été rénovés en 2015. Cela a non seulement coûté beaucoup d'argent, mais a également entraîné une baisse du nombre de visiteurs», explique Pierre Plumer, à L'essentiel.

Aucune nouvelle rénovation

Un investissement qui a fini par porter ses fruits. Depuis 2016, la station thermale présente des bilans annuels toujours positifs. «En 2018, nous avons accueilli un peu plus de 5 900 curistes. Comme en 2017, nous avons atteint notre maximum», indique Pierre Plumer.

Afin de continuer à se distinguer de ses concurrents dans la région, le Domaine thermal a introduit quelques innovations en 2019. En plus de la rénovation des chambres de l'hôtel Villa Welcome, un nouveau centre de tennis a été créé. En outre, le site web du spa devrait faire l'objet d'un lifting. «Il devrait devenir plus convivial pour les appareils mobiles. 60% de nos réservations se font via un smartphone ou une tablette», note le directeur général.

D'ici 2023, aucune nouvelle rénovation ne doit être effectuée sur le site. En 2021, un nouveau bâtiment sera construit avec des lits supplémentaires et des installations de santé. «Cela ne perturbera pas nos opérations en cours, car le chantier de construction sera un peu en dehors des endroits fréquentés».

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)