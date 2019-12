Decathlon arrive au Royal-​​Hamilius début 2020

Une Fnac, un Delhaize, les Galeries Lafayette et, bientôt, un Decathlon. «Decathlon va ouvrir son premier magasin au Luxembourg et a choisi Royal-Hamilius pour son concept "city" qu'il offre en centre-ville», écrit l'enseigne sports et loisirs française dans un communiqué publié ce vendredi matin.

La boutique luxembourgeoise s'installera sur deux niveaux et 630 m² et jouira d'une «belle visibilité de 25 mètres de vitrine» au coin de la rue Aldringen et du passage entre le boulevard Royal et la rue Aldringen. La boutique, dont l'ouverture est prévue «au premier trimestre 2020» sera un «magasin de proximité essentiellement centré sur le service et connecté au réseau mondial des magasins Decathlon», selon le communiqué.

L'enseigne mise également sur la communauté en tissant des liens avec le client, via des «cours de yoga, initiations crossfit et tout ce que souhaitent les clients luxembourgeois», en plus des services standards comme la réparation de vélos ou encore le recouvrement de raquettes.

(jw/L'essentiel)