Malgré la crise et l'incertitude, Encevo investit

Un bénéfice net presque divisé par deux mais des investissements records: le groupe Encevo (Creos, Enovos) a voulu voir le verre à moitié plein ce mercredi lors de la présentation de ses résultats 2020, «marqués largement par la pandémie Covid-19».

Le bénéfice net est en recul de 43,74% à 38,2 millions d'euros (contre 67,9 millions en 2019). La faute à un repli des volumes vendus (-17% pour l'électricité et -6,3% pour le gaz) et transportés (-3,9% pour l'électricité et -5,6% pour le gaz). Le groupe - qui possède et exploite au Luxembourg plus de 10 000 km de lignes électriques et environ 2 100 km de gazoducs - se targue pourtant d'avoir atteint un niveau record en matière d'investissements avec 252,1 millions d'euros, dont 180 millions d'euros rien que pour les activités réseaux.

Plus de 1,3 milliard d'euros d'ici 2025

Des investissements qui ont pour la majeure partie permis de moderniser les réseaux électriques, notamment via le projet 380, lancé par Creos qui consiste en la construction d'une nouvelle ligne à très haute tension pour remplacer l'infrastructure existante qui date des années 60. Tous les investissements consentis tendent vers un but, selon le groupe qui emploie 2 164 personnes: «Un monde énergétique décarbonisé» au service de plus de 285 000 clients en électricité et quelque 47 000 clients en gaz naturel au Luxembourg.

En plus de travailler au transport d'énergies propres, le groupe a augmenté sa capacité de production d'énergies renouvelables: 358 MW (contre 333 MW en 2019), dont 184 au Luxembourg. Un parc éolien a été connecté au réseau à Garnich début 2021 et la nouvelle centrale de cogénération à biomasse de Strassen devrait être opérationnelle début 2022.

Et le groupe ne compte pas en rester là: il a annoncé des investissements dans ses réseaux et dans la production d'énergies propres de plus d'1,3 milliard d'euros d'ici 2025.

