La Brasserie nationale a profité de ses nouveautés

La Brasserie nationale, qui produit les bières Bofferding et Battin, a connu un exercice 2018 «très satisfaisant», a indiqué mercredi son directeur général, Frédéric de Radiguès, lors de la présentation des résultats annuels. «L’introduction de trois nouveaux produits, accompagnée d’une saison estivale extraordinaire et exceptionnellement longue, ont fait progresser les résultats d’une façon très positive», relève le groupe. Les ventes de la Brasserie nationale avancent de 7 250 hectolitres (hl) sur un an, à 155 000 hl.

Les trois nouvelles références lancées l’an passé, Battin Brune, Battin Pils et la bio Funck-Bricher, avec lesquelles le groupe affiche «une gamme quasi complète», ont déjà apporté à elles trois quelque 5 000 hl. Sur le marché luxembourgeois, le groupe revendique autour de 40% de parts de marché pour Bofferding et Battin, «qui ne cesse de grandir et dépasse les 20%», indique le dirigeant, tout en saluant la progression des micro-brasseries. Le chiffre d’affaires de la Brasserie nationale atteint 10,73 millions d’euros (+4 %) et le bénéfice 4,01 millions d’euros (+2,5 %), malgré le million d’euros d’investissements injecté dans ces lancements de produits.

Nouveaux points de vente

Munhowen, la filiale de distribution, a écoulé 408 500 hl l’an passé, pour un chiffre d’affaires et un bénéfice en progression à respectivement 78,2 millions (+5%) et 6,4 millions d’euros (+3%). Les marchés principaux restent le Luxembourg, le nord de la France et le sud de la Belgique. La tendance à une consommation à domicile se confirme avec des ventes en grande distribution toujours en croissance, à 50 000 hectolitres, soit +22% entre 2012 et 2018. Les ventes hors du Luxembourg se consolident aussi, avec 35 000 hl écoulés, en hausse de 8 % en 12 ans.

Dans l’Horesca, 3,250 millions d’euros ont été investis l’an dernier, pour 63 nouveaux points de vente conquis, à parts égales entre les trois pays, et pour plus de 2 000 au total. Le e-commerce est un nouveau canal de distribution, par le biais de la plateforme nationale letzshop.lu. «Les ventes ne sont pas importantes, avec quelques milliers d’euros, concède Frédéric de Radiguès. La plateforme doit encore grandir et se faire connaître. Ce qui est positif, c’est que l’on note une répétition d’achat».

