Cargolux pourrait faire des infidélités au Jumbo Jet

La compagnie luxembourgeoise de fret Cargolux parcourt actuellement le monde avec 30 boeing 747, dont 16 de l'ancien modèle 747-400 et 14 de l'actuel 747-8. Mais l'histoire de plus de 40 ans entre Cargolux et le gros porteur pourrait prendre fin dans un avenir pas si lointain, selon le patron de la compagnie Richard Forson, cité par le portail de l'industrie aérienne Aerotelegraph. L'empreinte CO2 ne peut pas être réduite avec d'autres gros porteurs qui, contrairement aux cargos actuels, provoquent plus d'émissions et des coûts de kérosène plus élevés en raison de leurs quatre moteurs.

Cargolux lorgne du côté de la conversion d'anciens jets passagers Boeing 777-300ER, vers l'avion cargo classique Boeing 777F et vers le futur vaisseau amiral de Boeing, le 777x. La compagnie n'est pas non plus opposée à une éventuelle version fret de l'Airbus A350. Contrairement au 747, tous ces modèles disposent de deux moteurs puissants.

Cependant, la décision pourrait prendre du temps avant de se matérialiser dans le ciel, indique un porte-parole de Cargolux à Aerotelegraph. «Cargolux est bien servi avec la flotte actuellement exploitée et ne prévoit pas de créer des capacités supplémentaires dans un avenir proche».

(dm/L'essentiel)