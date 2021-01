335 euros par mois dont la moitié pour le carburant

En 2017, les ménages ont dépensé 4 020 euros pour l'énergie, soit 335 euros mar mois. Une somme répartie à parts égales entre l'énergie du logement et les carburants pour le transport individuel, selon le Statec. À noter que pour les 37% de ménages qui ne consomment pas de carburants, la facture énergétique s'élevait à 1 600 euros par an, soit 133 euros par mois.

Des chiffres qui restent relativement stables depuis 10 ans: le Statec n'a noté que deux pics (2008 et 2013) suivis de deux baisses, la première, en 2009, étant directement liée à la crise économique, la deuxième, de 2014 à 2016 étant plus en relation avec «une tendance de fond sur les prix des produits énergétiques». Ainsi, les dépenses énergétiques fluctuent davantage à cause des prix qu'en raison des volumes consommés.

L'exemple des ménages se chauffant au mazout est flagrant: les dépenses sont clairement corrélées à la grande fluctuation des prix de ce type d'énergie. Pour optimiser leur facture, les ménages ne s'y sont d'ailleurs pas trompés: ils étaient encore 50% à se chauffer de cette manière en 2007, ils n'étaient plus que 27% en 2017.

Le type d'habitat influe aussi directement sur la facture énergétique: les ménages vivant dans des maisons (souvent à la superficie plus grande) ont dépensé plus (2 356 euros) que ceux vivant dans des appartements (1 310 euros). L'année de construction et «l'amélioration continue de l'efficacité énergétique des bâtiments» jouent évidemment un rôle.

À noter qu'il existe aussi une fracture énergétique entre les ménages des zones urbaines et des zones rurales. 80% des logements sont des maisons en zone rurale (contre 40% en zone urbaine) et 70% se chauffent au mazout (contre 7,3%). De plus, plus isolés, ces ménages utilisent davantage leur voiture et consomment plus de carburants: 2 269 euros en 2017 contre 1 831 euros pour les ménages en zone urbaine. Résultat, la facture finale est plus salée.

La taille du ménage fait évidemment varier la facture: si une personne seule dépensait en moyenne 500 euros par an en électricité, ce montant était multiplié par 1,5 pour un couple et par plus de 1,6 pour un couple avec enfants. Toutefois, les dépenses énergétiques moyennes au m² sont plus élevées pour une personne seule que pour une famille (près de 18 euros contre 15 euros pour un couple avec enfants).

(mc/L'essentiel)