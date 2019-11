ADA, une vraie plateforme de la microfinance

Quand Mia Adams a fondé Appui au développement autonome (ADA) en 1994, l'idée était de professionnaliser le secteur de la microfinance. Vingt-cinq ans plus tard, l'organisation, qui a fêté son anniversaire, mercredi, à Neumünster, est devenue la plus grosse ONG au Luxembourg évoluant dans le secteur du financement des porteurs de projet n'ayant pas accès aux prêts bancaires classiques.

Depuis le Grand-Duché et avec des bureaux à Ouagadougou et au Laos, ADA se positionne aux côtés de 650 institutions de financement. Elle dispose d'un budget de 8 millions d'euros, financé à 85% par le ministère des Affaires étrangères et d'une quarantaine d'employés, avec un champ d'intervention couvrant l'Afrique (57% des dépenses), l'Amérique latine (24%) et l'Asie (18%).

À l'origine de plusieurs créations

«Nous les soutenons en matière de gestion du risque, de transparence, de management... Nous formons ces agents de crédit pour renforcer leur savoir- faire, leur maîtrise, pour que l'argent soit mieux utilisé», explique Frédéric Ruaz, responsable de la communication, qui estime que les différentes actions d'ADA profitent à 5 millions de personnes à travers le monde.

L'organisation est devenue au fil du temps une plateforme de la microfinance, en étant aussi à l'origine de plusieurs créations. On lui doit l'acteur du microcrédit local Microlux, la Semaine européenne de la microfinance, ou encore le fonds Luxembourg Microfinance and Development Fund et ses 35 millions d'euros d'encours. «Au Luxembourg, on peut s'appuyer sur l'expertise de la place financière nationale», apprécie Frédéric Ruaz.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)