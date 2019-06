La croissance va se maintenir en 2019 et 2020

L'économie luxembourgeoise va conserver un rythme de croissance proche de 3% en 2019 et en 2020. En 2019, une progression de 2,7% est attendue, contre 3% à l’automne dernier. «L’activité moins dynamique sur la fin de l’année écoulée et la dégradation du contexte économique international, surtout en Europe, conduisent à revoir les perspectives de croissance», indique Serge Allegrezza, directeur du Statec. La croissance resterait essentiellement soutenue par les services non financiers.

La consommation des ménages, en nette progression en 2018, devrait rester dynamique cette année et en 2020, en lien avec la bonne tenue du marché du travail et les gains salariaux. L’investissement devrait également rebondir. L’économie nationale devrait ainsi profiter du soutien de la conjoncture domestique face aux turbulences de l’environnement international. «Dans les hypothèses d’un apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux, la Chine en tête, et d’un Brexit avec accord, la demande extérieure devrait se renforcer et conduire la croissance à plus de 3% en 2020», estime Bastien Larue, chef de l’unité Conjoncture au Statec.

Freinage en douceur du marché du travail

En ce qui concerne les finances publiques, elles devraient aussi rester en bonne santé en 2019 et en 2020. Après un excédent de 2,4% du PIB, le solde public se rapprocherait de 3% en 2019, avant de retomber à près de 2% l'année suivante.

De leur côté, les créations d’emplois au Grand-Duché accusent une légère perte de vitesse, dans la plupart des branches, à l’exception du secteur financier et de la construction. «Mais ce freinage récent, amené à se poursuivre jusqu’en 2020, est trop léger pour justifier à lui seul un retour à la hausse du chômage», affirme Serge Allegrezza. Pour rappel, le taux de chômage était de 5,4% en avril dernier.

Enfin, s’agissant de la prochaine tranche indiciaire, le Statec table toujours sur une augmentation des salaires et des pensions de 2,5% au 4e trimestre 2019. Pour rappel, l’augmentation automatique des salaires et des pensions de 2,5% a lieu à chaque fois que le prix du panier moyen, calculé par le Statec, a lui-même progressé de 2,5%.

(Olivier Loyens/L'essentiel)