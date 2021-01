Quels prix ont baissé et augmenté en 2020?

Un taux moyen annuel d'inflation à moins de 1%, c'était devenu assez rare au Grand-Duché, ces dernières années: c'est seulement la 5e fois depuis 2000. Les prix n'ont ainsi guère varié entre décembre 2019 et décembre 2020, indique le Statec (+0,6%) pour un taux annuel moyen de 0,8%, proche des projections du Statec et loin du 1,7% de 2019 qui avait permis le déclenchement de l'indexation des salaires et pensions, au 1er janvier 2020.

Quels sont les prix qui ont reculé en 2020? Celui des carburants: les prix des produits dérivés de l'or noir sont inférieurs de 14,8%, en décembre 2020, par rapport à décembre 2019, grâce notamment à une dégringolade des combustibles liquides (-29,5%). Les prix des carburants et lubrifiants sont en baisse de 12,1%.

Des prix alimentaires en hausse

Côté énergie, Les factures d'électricité et de gaz sont plus salées (+9,8% et 8,7% entre décembre 2019 et décembre 2020). Faire plaisir ou se faire plaisir coûte également plus cher avec des prix en hausse de 12% dans le secteur montres/bijouterie/horlogerie.

Les prix de l'alimentation ont eux augmenté de 1,8% sur un an avec notamment une hausse du prix de la viande (+3,2%), des fruits (+4,1%) ou encore du café, thé, cacao (+2,3%) et du pain et des céréales (+2,5%). Tout ce qui est sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie coûte très légèrement moins cher (-0,4%).

De leur côté, les prix des boissons alcoolisées (2,5%) et du tabac (+1,4%) ont un peu grimpé. Les prix des vêtements et des chaussures sont quant à eux relativement stables (+0,2% et +0,6%). Avec une inflation quasiment atone, les salariés ne devraient pas voir la couleur de l'indexation avant mi-2022...

(mc/L'essentiel)