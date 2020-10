Moins de frontaliers: du jamais vu depuis 2009

Le Luxembourg comptait 443 259 salariés fin juin 2020, c'est 1 041 de moins que fin mars, soit une baisse de 0,7% entre le premier et le deuxième trimestre. Les secteurs ont évidemment été touchés différemment selon leur exposition au confinement.

Ainsi, les activités spécialisées et les services de soutien affichent un recul de 2,6% sur un an, avec, dans ce secteur, une dégringolade de 35,9% des activités des agences de travail temporaire, ces activités étant «les premières à souffrir lorsqu'une crise économique se pointe à l'horizon», indique le Statec. Le secteur du commerce, des transports, de l'hébergement et de la restauration a également souffert, avec une baisse de 2,4% de l'emploi salarié sur un trimestre et 0,5% sur un an.

À l'inverse, d'autres branches ont résisté à la crise sanitaire, comme l'administration et les autres services publics (+5,6% sur un an) ou encore les activités de construction (+3,2% sur un an).

Poussée des frontaliers allemands

Ce sont les frontaliers qui paient le plus lourd tribut à cette baisse de l'emploi salarié (-1% sur un trimestre, soit 831 salariés de moins) et ce sont les Français les plus touchés (-1,6%), devant les Belges (-0,6%). Le nombre de salariés frontaliers allemands a quant à lui augmenté (+0,1%).

Le nombre total de salariés frontaliers n'avait jamais enregistré de recul depuis le 4e trimestre 2009. À noter que sur un an, ce nombre augmente tout de même de 1,2%, avec une poussée des frontaliers allemands (+2,8%) plus forte que leurs homologues belges (+0,8%) et français (+0,7%). Les salariés frontaliers représentaient 45,83% de l'emploi salarié total au deuxième trimestre 2020, contre 45,87% il y a un an.

(mc/L'essentiel)