BGL BNP Paribas va investir 50 millions

50 millions d'euros d'investissement, sur les cinq prochaines années. La banque luxembourgeoise BGL BNP Paribas veut accentuer son accompagnement des entreprises nationales. Elle a indiqué jeudi lancer une nouvelle activité, qui consistera à investir dans ces sociétés via des prises de participations minoritaires.

Une hausse de 13,6%

Le Luxembourg est le pays européen ayant enregistré la plus forte hausse des prix du logement dans l'Union européenne au troisième trimestre 2020. Selon Eurostat, ils ont progressé de 13,6% sur un an, contre une hausse de 5,2% en moyenne dans l'UE. Par rapport au trimestre précédent, l'augmentation était de 2,7% au Luxembourg (+1,4% dans l'UE).



«La banque entend participer à leurs projets de croissance interne ou externe et les soutenir dans la transmission d'entreprise», a-t-elle précisé. L'activité, nommée BGL BNP Paribas Développement, vise des sociétés commerciales, industrielles ou technologiques, non cotées, avec un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Elles doivent montrer «une activité rentable et des perspectives de croissance». Les investissements sont prévus sur des périodes de cinq à dix ans.

(L'essentiel/ Mathieu Vacon)