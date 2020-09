Des prix stables, sauf celui des fruits frais

Au mois d'août, l'indice des prix à la consommation a progressé de 0,8% par rapport à juillet, a indiqué le Statec mais en neutralisant l'effet soldes, la progression des biens et services hors produits pétroliers n'a été que de 0,2%. Ainsi, outre les articles d'habillement et chaussures (+12,9%), été oblige, on enregistre les plus fortes progressions dans le domaine des vacances avec une hausse de 3,3% des prix des voyages à forfait. À noter toutefois que sur un an, le prix des billets d'avion a baissé de 9,4%.

Côté alimentation, les prix sont restés stables entre juillet et août (+0,04%) avec des disparités selon les produits. Ainsi, si le poisson frais et les légumes frais sont moins chers (-3,8% et -1,7%), les fruits frais sont plus onéreux (+1,9%). Sur un an, leur prix a même augmenté de 11,3% quand les prix globaux de l'alimentation ne progressaient que de 2,3%.

Côté carburants, les prix des produits pétroliers repartent à la baisse (-1,5%) après avoir connu un rebond en juillet. Un relâchement qui s'explique principalement par la chute du gaz de ville (-4,6%). À la pompe, le prix du diesel n'a augmenté que de 0,4% et celui de l'essence est resté stable. Sur un an, les prix des produits dérivés de l'or noir ont baissé de 14,3%.

Le taux d'inflation se situe à 0,6% contre 0,9% un mois auparavant. En comparaison, il était de 1,65% en août 2019.

(mc/L'essentiel)