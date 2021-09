52% des chômeurs inscrits à l'Adem depuis plus d'un an

16 123 personnes étaient inscrites à l'Adem au 31 août 2021: c'est 648 de moins qu'en juillet et 2 402 de moins qu'en août 2020. «Le taux de chômage pointe désormais à 5,5% et s’approche de plus en plus de son niveau d’avant-crise», note l'Adem, dans un communiqué. En février 2020, le taux de chômage s'élevait à 5,4% de la population.

Les femmes (-12,9%) et les hommes (-13%) ont profité de l'embellie de la même façon. Les moins de 30 ans (-24%) sont les grands gagnants, tout comme ceux inscrits à l'Adem, depuis moins d'un an.

Si on peut se réjouir de ses chiffres, une chose inquiète: plus de la moitié des demandeurs d'emploi (52%) sont inscrits depuis plus de douze mois. «Un niveau jamais atteint jusqu’ici», indique l'Adem.

(L'essentiel)