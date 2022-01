Les prix à la consommation ont (enfin) baissé

Les prix ont baissé de 0,1% en décembre, a indiqué le Statec, mercredi. Une première depuis trois mois. Un mouvement qui s’explique principalement par un repli des prix des produits dérivés de l’or noir: -4,8% entre novembre et décembre. Un plein d’essence ou de diesel coûtait ainsi respectivement 6,8% et 4,5% de moins en décembre, et il allait débourser 7,6% de moins pour un remplissage de sa cuve à mazout. Les prix des produits pétroliers restent toutefois près de 47% plus élevés qu’en décembre 2020.

Les prix de l’alimentation ont eux grimpé de 0,2% avec de fortes hausses pour les légumes frais (+5%) ou encore les pâtes et le couscous (+3,5%) ainsi que le poisson frais (+3,2%). En revanche, le prix des fruits frais a reculé de 3,8%, tout comme celui de la nourriture pour bébés (-2%) ou encore les fruits de mer surgelés (-3,3%). Sur un an, les prix alimentaires ont augmenté de 2,4%. À noter que fêtes et promotions obligent, le prix des boissons alcoolisées affiche un repli de 0,5% avec des baisses de 2,5% pour les spiritueux et les liqueurs et de 0,9% pour le vin (y compris les mousseux).

Une indexation à la fin de l'année

En ce qui concerne les services, les prix ont augmenté de 0,4% dans les bars et les restaurants et à cause des vacances scolaires, les prix des billets d’avions se sont envolés de 22,1% entre novembre et décembre.

Le taux d’inflation s’est fixé à 4,1% contre 4,5% un mois plus tôt. Dans ses dernières prévisions début novembre, le Statec avait révisé ses prévisions d'inflation fortement à la hausse, à +2,5% pour 2022 voire +3% dans un scénario haut. La prochaine tranche indiciaire devrait tomber au dernier trimestre 2022.

(mc/L'essentiel)