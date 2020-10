Le Luxembourg, première place financière de l'UE

En septembre, New York était toujours la place financière la plus puissante du monde, devant Londres. Shanghai est désormais sur la troisième marche du podium, à la place de Tokyo (4e). Viennent ensuite Hong Kong, Singapour, Pékin, San Francisco, Shenzhen, Zurich, Los Angeles et... Luxembourg.

La place financière a effet gagné cinq places par rapport à l'index publié en mars et treize places par rapport au classement d'il y a un an. C'est une des plus belles progressions avec Boston (15e, +10 places), Séoul (25e, +8 places) ou encore Madrid (28e, +15 places).

Ainsi, Luxembourg est la 3e place européenne et la première place de l'Union européenne, Londres et Zurich n'appartenant pas au club des 27. La place financière est loin devant Francfort (16e, -3 places) et Paris (18e, -3 places).

(mc/L'essentiel)