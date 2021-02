«Le secteur financier fait partie de la solution»

«L'année écoulée est unique dans l'histoire récente», a indiqué lundi, Nicolas Mackel, directeur général de Luxembourg for Finance: «Le secteur financier a réussi en quelques jours seulement à fonctionner en télétravail. Plus important encore, il a fait preuve de résilience», a-t-il salué, conscient de l'action des gouvernements et des banques centrales qui ont mis des «mesures de soutien extraordinaires à la disposition de nos économies».

Le secteur est ainsi resté dynamique: pour la première fois, le total des actifs devrait atteindre 5 000 milliards d'euros à la fin 2020, confirmant la position du Luxembourg comme premier domicile européen de fonds et second au niveau mondial. 3 600 fonds ont ainsi été créés par plus de 500 gestionnaires au Grand-Duché. En outre, cinq nouvelles banques se sont établies sur la place en 2020: les Américains Goldman Sachs Bank Europe, Elavon Financial Services (division de U.S. Bank), l'Espagnole Caixa Bank, le Canadien CIBC et la Grecque Alpha Bank.

Une finance durable

«Contrairement à 2008 où les problèmes provenaient de la finance, cette fois-ci, les services financiers font partie de la solution et joueront un rôle important dans notre relance une fois que nous aurons atteint la fin de cette crise», a confié Nicolas Mackel. Et cela passera par une finance plus durable. Notamment socialement à l'heure où la pandémie fragilise de nombreux travailleurs.

Le Luxembourg a ainsi été choisi l'automne dernier comme lieu de cotation des premières obligations sociales du programme européen SURE, visant à protéger les emplois et les travailleurs. Par ailleurs, la Bourse de Luxembourg, tout au long de l'année 2020, a accueilli 407 nouveaux titres durables pour un montant total de 186 milliards d'euros à la Luxembourg Green Exchange (LGX) (+134% par rapport à 2019). Le LGX affiche désormais plus de 900 titres d'une valeur de 388 milliards d'euros.

Les produits d'investissement estampillés LuxFLAG (label créé au Luxembourg en 2006) ont connu une croissance de 76% pour atteindre 322 produits d'investissement labellisés représentant un montant de 135,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Assurances en souffrance

Les sociétés de paiement électronique, déjà en plein boom, ont continué à s'implanter au Luxembourg: Monex et JoomPay ont ainsi rejoint d'autres sociétés telles Amazon Pay, PayPal, Alipay, Banking Circle ou encore Six Payment Services. De son côté, la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) héberge davantage de Fintechs (76 contre 67 en 2019).

Un secteur est toutefois en souffrance: les trois premiers trimestres de l'année ont vu les primes globales baisser de près de 21%, la faute à la dégringolade du secteur de l'assurance-vie (-34%).

(mc/L'essentiel)