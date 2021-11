Le Luxembourg veut échanger plus avec Dubaï

Une trentaine d'entreprises luxembourgeoises, dans des secteurs divers, sont déjà présentes à Dubaï. Le Grand-Duché et l'émirat veulent à présent renforcer cette présence, mais aussi les échanges. Le thème a été le sujet principal de la journée, pour le ministre DP des Classes moyennes et du Tourisme, actuellement en mission de promotion à Dubaï, au côté du grand-duc héritier Guillaume. «La présence du Grand-Duc héritier nous a ouvert énormément de portes, on avait tout de suite trois ministres de Dubaï», s'est félicité Lex Delles, qui a pu discuter avec les ministres de l'Economie, des Petites et moyennes entreprises et du Commerce extérieur, mais aussi avec les responsables de Dubaï SME, l'agence des petites et moyennes entreprises.

Avec à l'idée de renforcer les échanges de savoir-faire en facilitant les procédures «pour l'accès au marché de Dubaï et dans toute la région et donner la possibilité aux PME de s'agrandir, l'internationalisation est un sujet important pour les entreprises luxembourgeoises». Une marche a déjà été franchie la semaine passée, le Made in Luxembourg ayant déjà séduit les visiteurs de l'exposition universelle.

«Une plateforme pour faciliter les démarches»

Ces nouveaux horizons économiques pourraient s'ouvrir plus facilement grâce à «une plateforme où on arrive à faciliter les démarches administratives, ce qui est aussi une volonté du ministère ici à Dubaï». Dans l'autre sens, le gouvernement luxembourgeois veut trouver des entreprises de Dubaï qui pourraient s'implanter sur le marché grand-ducal, dans des secteurs encore à déterminer.

Les deux parties veulent faire avancer rapidement le dossier. «Il y aura encore davantage d'échanges pour mettre en place cette plateforme, avec le LTIO (Luxembourg trade and investment office, NDLR) et l'ambassade. Il y a déjà des échanges qui existent, au niveau des finances ou de la space agency, par exemple. Ici, c'est plus pour les petites et moyennes entreprises, que ce soit dans l'énergie, dans l'artisanat ou encore dans le commerce», souligne Lex Delles.

(A Dubaï, JW/L'essentiel)