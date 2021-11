Le prochain index déjà dans quelques mois?

L'inflation a «nettement accéléré» entre le 3e trimestre et octobre, passant de 2,5% à 3,6%, a indiqué le Statec lundi. Un regain qui s'explique surtout par la hausse des produits pétroliers et du gaz, bien plus que par la récente tranche indiciaire. L'institut des statistiques a donc «nettement révisé vers le haut» ses prévisions pour 2021 et 2022, respectivement de 2% et 1,6% à 2,5% pour les deux années.

Selon le Statec, la remontée du prix du Brent et l'introduction de la taxe carbone ont fortement contribué à l'inflation en 2021 mais devraient moins jouer en 2022. Le prix du pétrole devrait refluer et la nouvelle hausse de la taxe carbone programmée ne représente qu'un quart de celle de l'an dernier. En revanche, l'explosion du prix du gaz (multiplié par 6 entre octobre 2020 et octobre 2021) et par ricochet de l'électricité sur les marchés de gros «devrait continuer à stimuler les prix de l'énergie sur les prochains trimestres».

Hausse de 20% du gaz en janvier

Le Statec note que «le consommateur luxembourgeois a été confronté à une hausse de 18% sur un mois du prix du gaz en octobre et une adaptation de taille comparable s'annonce pour novembre». Le Statec table sur une nouvelle hausse de 20% en janvier pour le gaz et une augmentation de 7,5% pour l'électricité.

Face à ces incertitudes, il est difficile de prévoir. Dans un scénario central, le Statec estime toutefois que la prochaine tranche indiciaire pourrait tomber au dernier trimestre 2022. Si la hausse des prix s'accentuait davantage, elle tomberait même dès l'été 2022. À l'inverse si l'augmentation se tassait, elle n'interviendrait que début 2023.

(mc/L'essentiel)