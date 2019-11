Les Galeries Lafayette se dévoilent avant l'ouverture

Les Galeries Lafayette ouvrent ce samedi au public, au complexe Royal-Hamilius, à Luxembourg-Ville. Ce jeudi matin, le groupe français a livré les premières images de son grand magasin tel qu’il se présentera aux clients, avant une inauguration fixée dans l’après-midi.

Le premier magasin des Galeries Lafayette au Grand-Duché se déploie sur six niveaux et 6 500 m² de surface commerciale, dédiés à la mode, à la maison et à la beauté, et présente «300 marques premium et luxe». Les trois premiers étages font la part belle à l’offre féminine. Le groupe précise, dans un communiqué, s’être associé à l’enseigne luxembourgeoise SMETS pour «une sélection pointue de labels de mode de luxe dans un espace inédit de 150 m²».

«Influences locales et savoir-faire français»

Les troisième et quatrième étages sont consacrés à l’univers masculin. Le cinquième est dédié à la mode pour les enfants, au «lifestyle» et à une boutique cadeaux. Enfin, un accès est assuré à la terrasse panoramique du complexe, où le restaurant Manko du chef Gaston Acurio ouvrira «dans le courant du premier trimestre 2020».

Côté ambiance, «l’ensemble du design et de l’identité visuelle jouent sur les codes triangulaires et biseautés de la façade du Royal-Hamilius», expliquent les Galeries Lafayette Luxembourg, qui disent s’être «attachées à mêler influences locales et savoir-faire français dans l’aménagement, en utilisant des matériaux et des couleurs inspirés des carrières et ardoises de Luxembourg».

(L'essentiel)