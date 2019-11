Deloitte conforte sa croissance

«Les contextes, global et local, ne sont pas sans incertitudes, mais nous sommes ravis d’une croissance de 6% pour notre année fiscale achevée au 31 mai 2019. La hausse de nos revenus bruts est de 20 millions d’euros, pour atteindre 350 millions d’euros», a introduit ce mardi John Psaila, managing partner de Deloitte Luxembourg, au moment de présenter les résultats de la firme.

Les trois métiers de la société d’audit et de conseil participent à la performance, sur un marché luxembourgeois «relativement mûr» qui demande «innovation et adaptation» pour créer de la croissance. Dans le conseil, une «grosse activité» est constatée avec le milieu bancaire et le private equity. «Nos experts sont très demandés par le réseau, on est de plus en plus à l’export sur ces compétences», constate Joël Vanoverschelde, responsable du service.

Des compétences toujours plus pointues recherchées

Les compétences dans le domaine réglementaire sont aussi prisées au-delà de l’entité luxembourgeoise de Deloitte. En audit, «les fonds en private equity et real estate sont de forts moteurs de la croissance», relève de son côté Christiane Chadoeuf, chef du département. Son collègue responsable du service fiscalité, Raymond Krawczykowski, a lui pointé «la sophistication des règles fiscales locales et internationales» ou encore la «rapidité des modifications» avec des directives européennes sur l’échange d’informations qui s’empilent.

Deux dénominateurs communs, et cruciaux, se dégagent: la digitalisation des activités, et la recherche de talents. «La technologie a un impact transformationnel important. La robotique, l'intelligence artificielle, la blockchain, sont des opportunités pour élever la qualité et dédier les équipes à des tâches à plus haute valeur ajoutée», résume John Psaila. Dans le même temps, des compétences toujours plus pointues sont recherchées et Deloitte Luxembourg, qui compte plus de 2 300 collaborateurs, va de plus en plus loin en Europe pour les trouver.

