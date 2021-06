Le transport et la logistique ont le vent en poupe

Le secteur de la logistique et du transport reste de très loin le plus attractif, avec un taux d'attractivité moyen de 44 % en 2021 (+2 points en un an), selon une étude réalisée par Randstad auprès de 1 500 personnes (au Luxembourg et dans la Grande Région). Suit ensuite la finance, avec 26%.

Le top 5 des employeurs les plus attractifs du pays en 2021 compte quatre entreprises de ces deux secteurs. La première place est occupée par le groupe CFL, suivent ensuite Luxair, la Banque et Caisse d'Épargne de l'État Luxembourg, Post Luxembourg et enfin Cargolux.

41% des employés attirés par le télétravail

Les cinq critères les plus importants dans le choix du futur employeur sont: un salaire attractif et les avantages, la sécurité de l'emploi, l'équilibre entre travail et vie privée, une ambiance de travail agréable et la santé financière de l'entreprise.

Bien sûr, avec la crise, le fait de proposer du télétravail à ses employés est devenu un critère d'attractivité pour les entreprises. Ce critère est 9e sur seize, devant l'offre de formation et la réputation de la société. 41% des employés au Luxembourg sont attirés par la possibilité de travailler à distance.

(L'essentiel/ Marion Mellinger)