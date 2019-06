La «maison» abrite une centaine de start-​​up

Après un an de fonctionnement, la House of Startups accueille désormais quatre incubateurs et une centaine d'entreprises en phase de démarrage. «La mission initiale était d'être facilitateur, fédérateur, et force de proposition. Il manquait un maillon pour les start-up qui ont des idées, un business plan atypique, et besoin d'autres services que les entreprises traditionnelles. Plusieurs initiatives existaient mais il manquait un lien, qui a été fait avec la House of Startups», a commenté Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce, dont la structure installée dans la capitale est l'émanation.

Sous son toit, la «maison» réunit aujourd'hui la Luxembourg House of Financial Technology (LhoFT), le Luxembourg-City Incubator (LCI), l'International Climate Finance Accelerator et le HUB@Luxembourg. Avec chacun sa spécialité, ces incubateurs et acteurs de l'innovation accompagnent des jeunes pousses dans les domaines de la ville intelligente, du commerce, du tourisme, de l'environnement, la logistique, la construction ou encore les fintech, l'aérospatiale, le maritime... Les entrepreneurs, qui paient 375 euros par mois pour avoir un bureau fixe et une domiciliation, peuvent rencontrer des experts et recevoir des conseils. Des échanges sont incités avec des entreprises établies, pour qu'elles puissent trouver des solutions à leur volonté d'innovation.

Inciter à l'investissement

La House of Startups a aussi développé une boutique de levée de fonds, la recherche de financement restant un des freins au développement. «Nous aimerions que les Luxembourgeois s'intéressent plus à cette nouvelle économie et y investissent, mais il n'existe plus d'incitations fiscales telles que pouvait le permettre la loi Rau (NDLR: supprimée en 2005 pour non conformité au droit européen)», regrette Karin Schintgen, CEO de la House of Startups. Un sujet sur lequel Carlo Thelen assure échanger régulièrement avec le ministère des Finances.

La House of Starups a aussi créé le projet EU-TRIBE, une plate-forme qui vise à fédérer les acteurs de l'innovation en Grande Région, et créer un écosystème favorable aux jeunes pousses, entre Paris et Berlin.

