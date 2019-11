Les entreprises veulent profiter de «l'effet» Dubaï

L’Exposition universelle de Dubaï débute dans maintenant moins d’un an, et la Chambre de commerce de Luxembourg continue de s’y préparer. L’événement, qui aura lieu du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 aux Émirats arabes unis, où l’économie est en pleine diversification, doit être l’occasion pour les entreprises luxembourgeoises de se montrer, et présenter leurs activités aux yeux du monde entier.

Mission de reconnaissance



En amont de l'Exposition Dubaï 2020, une mission multisectorielle est annoncée du 26 au 30 janvier 2020, en présence du Grand-Duc Henri. Dirigée par le ministre de l'Économie, elle verra la participation de ses collègues aux Finances et à la Mobilité. L'accent sera mis sur la santé, les start-up et la logistique. Les entreprises peuvent s'inscrire jusqu'au 22 novembre 2019. Les informations sur l'ensemble des missions sont accessibles ici

Le Grand-Duché, qui sera présent avec un pavillon parmi 192 nations, «ne visera pas uniquement le marché local», comme cela avait été le cas lors de l’Exposition universelle de Shanghai en 2010. «On attend 25 millions de visiteurs. Par rapport à Shanghai, il y avait 70% de visiteurs locaux, mais à Dubaï, ce sera 70% de visiteurs internationaux venant des quatre coins du monde. C’est une vitrine internationale impressionnante pour toute l’économie luxembourgeoise», estime Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce, partie prenante du Groupement d’intérêt économique (GIE) Expo Dubaï 2020. Une opportunité d’autant plus grande que nombre d’événements internationaux et spécialisés seront organisés en parallèle de l’événement.

«Permettre aux entreprises luxembourgeoises d'étendre leur marché»

Le programme d’actions a été présenté ce lundi. On y trouve une « journée luxembourgeoise » qui se tiendra le 23 janvier 2021, lors de laquelle une mission multisectorielle sera organisée, et une semaine «Made in Luxembourg», du 1er au 7 novembre 2020. Des missions sectorielles ciblées sont aussi au menu, afin de promouvoir le savoir-faire des entreprises luxembourgeoises dans des domaines ciblés: spatial, écotechnologies, alimentation et Horesca, infrastructures et construction, technologies de la santé.

«Tout cela doit permettre, sur 6 mois, à toutes les entreprises luxembourgeoises qui le souhaitent de se présenter et d’avoir de nouveaux contacts pour étendre leur marché», résume Carlo Thelen, qui espère voir les mêmes retombées que suite à l’Exposition de Shanghai. «En huit ans, on a constaté une multiplication par 3 ou 4 des exportations concernant les biens, et même 5 fois pour les services financiers notamment. Si on retrouve ces chiffres pour Dubaï, on pourra dire "mission réussie"».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)