À la découverte des entreprises du Luxembourg

Les journées Portes ouvertes constituent une expérience pour petits et grands, lors desquelles les entreprises participantes ouvrent leur portes au public et dévoilent certains de leurs secrets. L’essentiel est allé à la rencontre de trois entreprises, Editpress, Stoll Maître Matelassier et Pains & Tradition. Trois rencontres dans des entreprises luxembourgeoises qui montrent leur savoir-faire.

La liste complète des entreprises participantes et leurs horaires d'ouverture pour dimanche sont disponibles La liste complète des entreprises participantes et leurs horaires d'ouverture pour dimanche sont disponibles sur le site Internet des Portes ouvertes

Editpress

L’imprimerie du groupe Editpress, à Esch-sur-Alzette, a été fondée en 2000 à l’initiative de Danielle Fonck, ancienne directrice. Plusieurs journaux et magazines, dont L’essentiel, y sont imprimés, avec une cadence de 5 millions d'impressions par mois. 100 000 exemplaires de L’essentiel y sortent ainsi des rotatives chaque jour de parution. L’usine suit des méthodes de travail plutôt techniques, avec de grosses machines qui enroulent le papier, choisissent la couleur, effectuent l’impression, la reliure... Un poste pré-impression s’assure une dernière fois que les journaux, déjà corrigés par leurs correcteurs au sein des rédactions, ne contiennent pas de fautes de frappe, mais surtout qu’il ne manque pas d’images et que tous les espaces sont convenablement remplis. «Le rouleau de papier est plus grand que moi!» s’étonne Louis, 9 ans, venu visiter le site avec sa famille.

«Entre 17 et 20 personnes travaillent ici quotidiennement. Ils commencent normalement vers 21h et finissent vers 5h, mais tout cela dépend des plannings et des gros jours», explique Michel Humbert, retraité de l’imprimerie. «C’est un métier de passion, on ne peut pas compter ses heures dans une imprimerie», renchérit-il.

Stoll Maître Matelassier

Le matelassier luxembourgeois, situé à Ehlerange, a été fondé par M. Stoll en 1950, qui était producteur de pneus de voitures à la base. Aujourd’hui, la marque est plutôt connue pour la qualité de ses matelas, qui peuvent être personnalisés à souhait. «Nous recevons des demandes assez spéciales parfois. La plus folle a été celle d’un matelas en forme de sarcophage, ou d’en découper un pour entrer dans le coffre d’une Bentley», raconte Yves Schroeder, directeur de Stoll.

La matière première, le latex, vient d’Asie. Une fois cuit, il se durcit et peut être moulu pour lui donner une former spécifique. «Nous sommes les seuls à confectionner nos matelas au Luxembourg et proposons 22 matelas différents, qui peuvent encore être personnalisés, mais nos prix ne dépassent pas ceux des concurrents», explique M. Schroeder. En effet, en plus de la confection du matelas, deux couturières passent près de 45 minutes par matelas pour coudre le tissu adéquat dessus. «Je fais ce métier depuis 9 ans. J’aime la couture, mais je n’aime pas la mode. C’est un métier qui demande beaucoup de minutie et de précision, mais c’est très prenant», raconte Dominique, 58 ans, couturière des matelas Stoll.

Pains & Tradition

Fabriquer du pain comme il y a 60 ans dans un monde où l’industrialisation prime, c’est le défi que relève Pains & Tradition. La boulangerie, située à Bascharage, a été fondée en 1998 par M. Kircher, avec comme leitmotiv de faire du pain bon, propre et juste. Il sélectionne ses matières premières avec soin et choisis tous les ingrédients en bio. La farine vient majoritairement du moulin de M. Kircher, retapé pour faire du bio, et la majorité du travail est effectué à la main. «J’étais boulanger en France avant d’arriver ici. Ils m’ont tout réappris pour avoir les techniques de fabrication d’un boulanger d’il y a 60 ans», explique Yannick, boulanger.

Plus de 400 pains sont référencés chez Pains & Tradition, des plus simples aux plus spécifiques comme des pains aux fruits, aux noix, au levain et bien d’autres. 7 tonnes de pains sont produites quotidiennement pour ensuite être surgelés à -30 degrés et être livrés à des restaurateurs, des supermarchés ou des hôtels. Les livraisons ne se limitent pas au Luxembourg puisque des clients du Japon, de Russie ou d’Arabie Saoudite attendent aussi leur pain. Les boulangers doivent être matinaux pour que les livraisons soient prêtes à temps. Mais ils doivent surtout savoir résister à la tentation de croquer dans une baguette qui vient de sortir du four. «Il faut résister, sinon on les croquerait toutes», rigole Yannick.

(Joanne Reinard/L'essentiel)