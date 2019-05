La mobilité de demain version Cube4T8

Basée à Kockelscheuer et placée sous la direction de Christian Zwerg, Cube4T8 entend développer de nouvelles offres de mobilité innovantes et devenir ainsi l'un des acteurs luxembourgeois de la mobilité de demain. Dotée d'un département «Out of the Box» dédié à l'innovation, la nouvelle société de Losch Luxembourg va se concentrer sur les projets liés au MaaS (Mobility-as-a-Service), à l'électromobilité et à la connectivité des véhicules.

Mais Cube4T8 sera également importateur et distributeur des marques espagnole Silence (leader européen du scooter électrique) et allemande StreetScooter (véhicules utilitaires électriques). La marque Silence a ainsi inauguré jeudi soir son tout nouveau Concept Store à Luxembourg-Bonnevoie.

Génération 3.0

Sa gamme de scooters de génération 3.0 est innovante, ses appareils se caractérisant par leur technologie (batterie amovible et interchangeable), leurs performances et leur prix. Basée à Barcelone, Silence a déjà vendu plus de 10 000 scooters en Europe. Trois modèles sont proposés, le S02 (deux roues) et le S03 (trois roues) plutôt destinés au marché business. Ils sont adaptés pour les sociétés de livraison, mais des versions spécifiques sont destinées aux policiers, pompiers...

Avec le tout nouveau modèle S01, présenté jeudi en avant-première au Luxembourg, Silence vise aussi le marché des particuliers et propose un modèle doté d'une autonomie d'environ 100 km. Afin d’élargir la gamme de solutions de mobilité proposée, des vélos et trottinettes électriques seront disponibles dans le store grâce à un partenariat avec Andy Schleck Cycles.

(L'essentiel/Denis Berche)