Total demande du soutien sur les renouvelables

Total Luxembourg a 80 ans et continue à regarder de l’avant. Son nouveau directeur général, arrivé en juillet, s’inscrit dans la volonté du groupe pétrolier d’être en avance sur les énergies plus responsables. «Dans notre projet de déplacer notre siège de Gasperich, nous voudrions y adjoindre une station-service multi-énergie», annonce Patrick Schnell.

40 stations et plus de 400 employés



Après 80 ans de présence, Total est bien ancré sur le territoire luxembourgeois. Le pétrolier y dispose de 40 stations service, et bientôt deux nouvelles, dont une sur l’autoroute A4 à Pontpierre d’ici 2021. Les effectifs ont suivi. Le siège accueille 65 salariés (le double par rapport à 2003) et les stations-service, 360 collaborateurs (le triple en une quinzaine d’années). Dans les stations, 95 % des employés sont des frontaliers.

L’infrastructure, à l’image de celle développée par le groupe français sur le nouvel aéroport de Berlin, associerait aux carburants traditionnels, l’électrique, l’hydrogène et le biogaz. Total ne pourra toutefois soutenir le projet seul, question de coût et d’une rentabilité absente jusqu’à présent sur ces nouveaux carburants.

«Nous avons commencé à avoir des discussions»

Plus largement, «nous sommes prêts à nous engager, à investir» pour développer toute la gamme des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire, et les infrastructures pour les distribuer (bornes de charge rapide, stations hydrogène et de gaz naturel liquéfié), soutient Patrick Schnell.

Mais cela ne pourrait se faire qu’avec l’appui des acteurs concernés - comme énergéticien luxembourgeois Encevo - mais surtout celui des pouvoirs publics. «Nous avons commencé à avoir des discussions et à frapper aux portes des ministères», conclut le directeur.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)