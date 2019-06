260 emplois supprimés chez ArcelorMittal

La réorganisation des usines de Belval et de Differdange du groupe ArcelorMittal pour améliorer leur compétitivité aura un prix. «260 salariés», selon le ministre du Travail, Dan Kersch, quitteront le sidérurgiste dans le cadre de «départs naturels ou de préretraite». «Ce plan sera étalé sur trois à cinq ans, on ne demande à personne de partir et nous ne pouvons absolument pas chiffrer l’impact de ces départs», nuance Pascal Moisy, le porte-parole d’ArcelorMittal.

Les usines de Belval et Differdange seront les principaux sites affectés par ces disparitions de postes. Le groupe sidérurgique a notamment pris la décision de réorganiser son service commercial et son service de maintenance. «En contrepartie, des investissements importants sont promis à Belval, Differdange et dans une moindre mesure à Rodange, mais sans préciser les montants», regrette le député du CSV Marc Spautz, après une réunion avec le ministre à la Chambre des députés.

ArcelorMittal subit de plein fouet la concurrence de l'acier chinois, notamment sur un secteur où la Chine était absente jusqu'à présent: la fabrication des palplanches. «Nous avons besoin d'investir dans la recherche pour maintenir la meilleure qualité d'acier possible et faire la différence», insiste encore Marc Spautz.

(Patrick Théry/L'essentiel)